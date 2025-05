Colisão frontal entre carro e caminhão deixa homem gravemente ferido na BR-393, em Barra do Piraí

Um grave acidente foi registrado na manhã desta segunda-feira (dia 12), na BR-393, em Barra do Piraí. A colisão frontal aconteceu por volta das 7h15, no km 269, e envolveu um automóvel Volvo V40 e um caminhão Scania R440.

De acordo com informações preliminares da Polícia Rodoviária Federal, o automóvel, que seguia no sentido Volta Redonda, invadiu a pista contrária, colidindo de frente com o caminhão que trafegava no sentido oposto.

O condutor do Volvo, um homem de 32 anos, morador de Amparo, interior de São Paulo, sofreu ferimentos graves, incluindo fraturas na perna e no braço. Ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital São João Batista, em Volta Redonda.

As causas do acidente ainda estão sendo apuradas. O trânsito na região chegou a apresentar lentidão durante o atendimento à ocorrência.

Foto: Divulgação/PRF