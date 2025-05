Motorista de aplicativo é preso com mais de 10 mil pinos de cocaína em Arrozal; Droga está avaliada em cerca de R$ 144 mil

Um motorista de aplicativo de 43 anos foi preso em flagrante por suspeita de tráfico de drogas, na madrugada desta segunda-feira (dia 12), no distrito de Arrozal, em Piraí. A abordagem aconteceu por volta das 2h, na Rua Teodora Barbosa Ribeiro, durante uma operação de rotina. Policiais do 10º BPM (5ª Cia) desconfiaram do Fiat Mobi e, ao revistarem o carro, encontraram 10.724 pinos de cocaína dentro de duas sacolas grandes no banco traseiro.

O condutor do veículo, morador de Bangu (RJ), alegou ter sido contratado por R$ 500 para levar as sacolas da Avenida Brasil, no Rio, até Arrozal. Segundo ele, o material seria entregue a um homem, também motorista de aplicativo na região, e posteriormente levado para a Rua da Pitangueira, endereço conhecido da polícia como ponto de venda de drogas.

Além da droga — que totalizou 5,740 quilos de cocaína, segundo a perícia —, foram apreendidos um celular iPhone, R$ 345 em dinheiro e o veículo utilizado no transporte. O homem foi levado à 94ª DP, onde ficou preso em flagrante por tráfico, conforme o artigo 33 da Lei 11.343/06.

