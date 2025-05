UniFOA promove Projeto Integrado sobre boas práticas em saúde

Garantir a qualidade e a segurança no atendimento em consultórios e clínicas é um desafio constante para os profissionais de saúde e, com o objetivo de enfrentar essa demanda e promover o desenvolvimento contínuo, os cursos de Enfermagem, Odontologia, Escola de Negócios e Publicidade e Propaganda lançaram o projeto de extensão “Boas Práticas em Saúde”, que integra diversos conhecimentos.

O projeto tem como foco a disseminação de boas práticas em saúde, visando garantir maior segurança ao paciente, conformidade com as normas de biossegurança e descarte correto de resíduos. A iniciativa reforça o compromisso da instituição com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, especialmente o ODS 3 (Saúde e Bem-Estar) e o ODS 12 (Consumo e Produção Responsáveis).

A professora Lucrécia Loureiro, do curso de Enfermagem, destacou a importância da ação: “Essa primeira oficina foi um sucesso, pela expressiva adesão, pela qualidade das interações e pelo alinhamento aos princípios da extensão universitária. A continuidade nas próximas semanas ampliará ainda mais os impactos positivos.”

A primeira oficina, realizada na última sexta-feira, 9, foi dedicada aos cirurgiões-dentistas da rede municipal de saúde de Volta Redonda, reunindo 44 participantes, incluindo 16 cirurgiões-dentistas, 8 auxiliares de consultório dentário (ACDs) e 20 estudantes universitários – 6 de Odontologia e 14 de Enfermagem.

Os participantes tiveram acesso a conteúdos atualizados sobre biossegurança, técnicas de atendimento e descarte de resíduos de saúde. Para o cirurgião-dentista Gabriel Azevedo, a experiência foi fundamental para reforçar conhecimentos e atualizar práticas: “É muito bom, porque muitos profissionais que têm muito tempo de prefeitura acabam esquecendo algumas coisas. Essa atualização é essencial.”

Integração Ensino-Serviço e Promoção da Saúde

Uma das características do projeto é a integração interprofissional. Enquanto os estudantes de Enfermagem e Odontologia abordam aspectos técnicos e clínicos, os alunos da Escola de Negócios e de Publicidade e Propaganda contribuem com estratégias de gestão e comunicação.

Durante a oficina, os alunos de Enfermagem também aplicaram vacinas contra a gripe em 20 participantes, em parceria com a equipe de Saúde do Trabalhador/CEREST, reforçando a importância da prevenção e da imunização. Igor Almeida, estudante do 9º período de Enfermagem, destacou a importância dessa vivência: “É uma responsabilidade muito grande orientar quem já é formado. Essa troca de experiências é uma oportunidade excelente.”

O projeto não apenas promove o aprimoramento técnico, mas também fortalece o compromisso dos profissionais com práticas sustentáveis e responsáveis, como o descarte correto de resíduos. Ao capacitar profissionais e estudantes, o UniFOA contribui diretamente para a melhoria da saúde coletiva e para a redução de riscos ambientais.

A continuidade das oficinas nas próximas semanas reforça o compromisso da instituição com a formação prática e cidadã, promovendo uma educação que ultrapassa os limites da sala de aula e impacta diretamente a comunidade.