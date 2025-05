Receita Federal apreende cerca de 2.000 comprimidos de ecstasy em transportadora no Rio de Janeiro

A Receita Federal apreendeu, nesta segunda-feira (12/5), duas encomendas contendo ecstasy em uma transportadora no Rio de Janeiro. A ação é resultado da fiscalização e inspeção realizadas pela equipe de cães de faro.

As encomendas continham cerca de 2.000 comprimidos de ecstasy (aproximadamente 1,2 kg). Em uma delas, a droga estava oculta em uma batedeira, na outra acondicionada em uma caixa sem qualquer tipo de ocultação. O material seria enviado do Rio de Janeiro com destino aos estados do Pará e do Rio Grande do Sul. O valor estimado da apreensão é de R$ 200 mil.

A droga será entregue à Polícia Civil para investigação da autoria dos delitos. Os investigados estão sujeitos a penas de reclusão de 5 a 15 anos.

A operação foi realizada pela Divisão de Vigilância e Repressão ao Contrabando e Descaminho da 7ª Região Fiscal (RJ/ES) e contou com o apoio dos cães de faro Elektra e Abby.