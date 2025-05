Barra Mansa alerta sobre tentativas de golpe em falsos cadastros para o Vale Gás

A Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos de Barra Mansa alerta sobre uma tentativa de golpe que está acontecendo na cidade. Pessoas estão se passando por funcionários dos Cras (Centros de Referência de Assistência Social) durante ligações telefônicas com o objetivo de colher dados de moradores durante falsos cadastros para o benefício Vale Gás.

A titular da Pasta, secretária Joseane Ricarte, e a coordenadora da Proteção Social Básica, Cátia Batista, informaram que um registro de ocorrência já foi registrado na 90ª DP para a averiguação da situação.

– Pedimos aos moradores que não forneçam documentos pessoais por telefone nem recebam pessoas desconhecidas em suas casas. A equipe do Cras não vai às residências ou ligam para oferecer benefícios. As pessoas que necessitarem do Vale Gás devem procurar uma unidade do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) dentro do município, onde receberão todo o direcionamento – explicou Joseane.

Para mais esclarecimentos sobre esse e outros assuntos pertinentes, a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos de Barra Mansa está sediada na Rua Oscar da Silva Marins, n° 252, Centro. O telefone para contato é o (24) 3512-5692.

FOTO: Arquivo-PMBM