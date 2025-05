Mãe é presa suspeita de maus-tratos e lesão corporal à filha, em Volta Redonda

Guardas municipais da Patrulha de Proteção à Criança e ao Adolescente, serviço da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), atuaram nesta segunda-feira (12) em um caso de suspeita de maus-tratos e lesão corporal contra uma menina de 13 anos. A agressora seria a mãe dela, uma mulher de 38 anos, que foi presa em flagrante por lesão corporal e maus-tratos.

Os agentes estavam em patrulhamento pelo bairro Volta Grande quando foram abordados pela adolescente. A menina tinha lesões na boca e nos braços e contou que vinha sendo agredida fisicamente pela mãe há três dias. Os guardas municipais foram até a casa da suspeita, que confirmou as agressões.

A mulher, a filha e um irmão dela, de cinco anos, foram encaminhados à delegacia da Polícia Civil (93ª DP). Na unidade policial, a criança de cinco anos chegou a mencionar que era agredida pela mãe com um fio.

O Conselho Tutelar foi acionado e as crianças que moravam com a suspeita foram encaminhadas para o acolhimento institucional, onde ficarão sob responsabilidade do Estado até uma decisão do Poder Judiciário.

“Parabéns aos nossos agentes da Guarda Municipal. É mais um caso que demonstra a relevância de um serviço criado por nós, que é a Patrulha de Proteção à Criança e ao Adolescente. Era uma demanda que tínhamos e que agora conseguimos suprir com eficácia. Os nossos guardas municipais foram capacitados e são especializados para atuar em situações como essas de violência contra crianças e adolescentes. Estamos avançando”, disse o secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique.

Foto: Divulgação/Semop