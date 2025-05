CSN contrata e capacita 83 mulheres para atuação na indústria

A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) realizou, nesta segunda-feira (dia 13), a aula inaugural do Programa Capacitar Mulheres. A iniciativa é realizada em parceria com a ETPC (Escola Técnica Pandiá Calógeras) e tem como objetivo contratar, desenvolver e preparar mulheres para atuarem em atividades industriais.

Ao todo, 83 participantes foram admitidas para integrar a nova turma do programa, que neste ciclo, ofereceu capacitação nas áreas de elétrica, mecânica, solda, operação de ponte rolante e operação siderúrgica.

As trabalhadoras ingressam no programa com contrato CLT, remuneração e pacote completo de benefícios, e precisam ter disponibilidade para atuação no regime de turno da empresa. A formação teórica acontece em modelo presencial, de segunda a sexta-feira, com carga horária de 8 horas diárias e duração de até dois meses. Já a etapa prática será realizada nas unidades da Usina Presidente Vargas (Volta Redonda) e CSN Porto Real – com duração de até seis meses, podendo ser prorrogada conforme as necessidades internas.

Para a gerente Regional de Gente e Gestão da CSN, Ana Paula Gonçalves, o programa vai além da capacitação técnica: “O Capacitar Mulheres representa uma transformação real na vida dessas profissionais e na comunidade de Volta Redonda e região. Ao investir na formação e inserção de mulheres na indústria, estamos promovendo inclusão, fortalecendo a economia local e incentivando a diversidade em nossas operações”, afirma.

.