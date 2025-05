Técnico sofre acidente na bobinadora da LTQ2 da CSN, em Volta Redonda

Um técnico de manutenção mecânica ficou ferido durante a madrugada de ontem (dia 13) após um incidente ocorrido na bobinadora da Linha de Tiras a Quente 2 (LTQ2), localizada na área do Bloco 3 da Usina Presidente Vargas, unidade da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), em Volta Redonda. O caso foi registrado por volta das 3h32min, segundo um comunicado preliminar de incidente elaborado internamente.

De acordo com o relatório ao qual a Folha do Aço teve acesso com exclusividade, o trabalhador realizava a verificação do plano de apoio de um macaco corrente – equipamento usado para sustentação de cargas – quando o dispositivo se deslocou subitamente, prensando a coxa esquerda do colaborador. Ele sofreu fratura no fêmur, foi atendido no ambulatório da empresa e, em seguida, encaminhado ao Hospital Santa Cecília (HSC).

O acidente foi classificado como “incidente com perda real” e levou à paralisação das atividades no local, com revisão imediata do processo por parte da equipe de manutenção. Uma reunião com os técnicos também foi realizada para reforçar medidas de segurança.

O profissional ferido tem 56 anos e atua na função há 10 anos. Até o momento da publicação desta reportagem, a assessoria de comunicação da CSN não se manifestou oficialmente sobre o ocorrido.