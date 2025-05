Polícia Civil deflagra segunda fase da “Operação Adolescência Segura” em cinco estados

Policiais civis da Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV) deflagraram a segunda fase da “Operação Adolescência Segura”, que mira crimes cibernéticos cometidos contra crianças e adolescentes. Na ação desta quarta-feira (dia 14) são cumpridos mandados de Internação Provisória contra adolescentes infratores em cinco estados da federação. Os alvos são apontados como integrantes de uma rede responsável por diversos crimes cometidos pela internet, como tentativa de homicídio, induzimento e instigação ao suicídio, armazenamento e divulgação de pornografia infantil e apologia ao nazismo.

A investigação teve início em fevereiro deste ano, quando agentes da DCAV localizaram os envolvidos de um atentado contra um morador de rua, com coquetéis molotov, que era transmitido ao vivo pela internet. A partir deste caso, descobriu-se que tal crime bárbaro não se tratava de uma fato isolado.

O grupo se organizava virtualmente, em plataformas como Discord, e realizavam desafios e competições, sempre de crimes de ódio. De acordo com informações da especializada, a organização utilizava mecanismos de manipulação psicológica e aliciamento de vítimas em idade escolar, em um cenário de extremo risco à integridade física e mental de crianças e adolescentes. Eles coagiam as vítimas a cometer automutilação ou atos violentos. Segundo apurado, em alguns casos, havia invasões em dispositivos eletrônicos e roubo de dados e imagens, usados para ameaçar as vítimas.

Segundo os agentes, os integrantes do grupo, mesmo usando plataformas criptografadas, encerraram e abriram servidores para tentar despistar a Polícia Civil. A partir da perícia realizada em materiais apreendidos na primeira fase, do monitoramento e do cruzamento de dados, foi possível deflagrar a ação desta quarta.

Os mandados são cumpridos nos Estados de Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná em Santa Catarina, e São Paulo, com o apoio das policiais civis desses estados e do Ciberlab da Diretoria de Operações Integradas e de Inteligência (Diopi) da Secretaria Nacional de Segurança (Senasp) do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

A “Operação Adolescência Segura” representa um marco significativo no combate à criminalidade digital no Brasil e reafirma o compromisso da Polícia Civil com a proteção dos direitos fundamentais da infância e da juventude, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).