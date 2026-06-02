Após visita à mãe em Barra Mansa, foragido da Justiça é preso na Rodoviária ao tentar voltar para a Rocinha

A Polícia Civil prendeu, na manhã desta terça-feira (dia 2), um homem de 59 anos que estava foragido da Justiça desde novembro de 2024. A captura ocorreu no interior de um ônibus na Rodoviária de Barra Mansa, momentos antes da partida do veículo com destino ao Rio de Janeiro.

A ação foi realizada por agentes da 90ª DP (Barra Mansa) e coordenada pelo delegado Marcus Montez. A operação contou com informações de inteligência compartilhadas entre policiais civis da 90ª DP, 22ª DP e 44ª DP, que indicavam que o suspeito embarcaria para a capital fluminense.

Segundo a Polícia Civil, o homem foi condenado pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Após receber o benefício de visita periódica à família, ele não retornou ao sistema prisional e passou a ser considerado foragido da Justiça. Ainda restam cerca de seis anos de pena a serem cumpridos.

As investigações apontaram que o condenado estava escondido na comunidade da Rocinha, na Zona Sul do Rio, área dominada pela facção criminosa Comando Vermelho. Ele teria ido a Barra Mansa para visitar a mãe e pretendia retornar à comunidade para continuar se ocultando das autoridades.

Contra o suspeito havia um mandado de prisão expedido pela Vara de Execuções Penais (VEP). Após os procedimentos de praxe, ele foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

A Polícia Civil reforça que denúncias podem ser feitas de forma anônima pelo WhatsApp do Disque Denúncia: (24) 99280-2952. O sigilo é garantido.