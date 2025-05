Rio das Ostras lança calendário de eventos e Gustavo Tutuca reforça apoio do Governo do Estado aos municípios do interior

Com foco no fortalecimento da atividade turística e na movimentação da economia local, a cidade de Rio das Ostras lançou oficialmente nesta terça-feira (dia 13) seu Calendário de Eventos 2024, em cerimônia realizada no Hotel Vilarejo. O evento reuniu autoridades, representantes do trade turístico e cultural, e contou com a presença do prefeito Carlos Augusto, e do secretário de Estado de Turismo do Rio de Janeiro, Gustavo Tutuca, que reforçou a importância do apoio do Governo do Estado aos municípios.

“É uma determinação expressa do governador Cláudio Castro que a Secretaria de Estado de Turismo apoie os eventos no interior do estado. O turismo é uma das ferramentas mais eficazes para gerar fluxo, renda e desenvolvimento para os municípios. Rio das Ostras dá um passo importante ao organizar seu calendário de forma transparente e profissional, o que atrai investimentos e fortalece a cadeia produtiva local. O Governo do Estado seguirá sendo parceira dos municípios que trabalham com planejamento, diálogo e foco em resultados”, afirmou Tutuca.

A iniciativa, organizada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo em parceria com a Fundação Rio das Ostras de Cultura, tem como objetivo dar previsibilidade ao setor, atrair visitantes ao longo do ano e ampliar o diálogo entre o poder público e os empreendedores locais. A divulgação antecipada da agenda é estratégica para que empresários dos segmentos de hotelaria, gastronomia, serviços e entretenimento se planejem e aproveitem as oportunidades geradas pelos eventos.

Durante a solenidade, foram apresentados os principais destaques da programação cultural, esportiva e religiosa da cidade, que deve impulsionar o fluxo turístico e consolidar Rio das Ostras como um dos principais destinos da Costa do Sol.

O lançamento do calendário reforça o compromisso de Rio das Ostras com o planejamento estratégico e a integração regional, contribuindo para o posicionamento do município no cenário estadual como destino turístico completo e acolhedor.