Homem é preso suspeito de aplicar golpes em nome do Lar dos Velhinhos de Volta Redonda

Um homem de 41 anos foi preso em flagrante na terça-feira (dia 13), suspeito de aplicar golpes ao se passar por funcionário de uma instituição de caridade tradicional de Volta Redonda, o Lar dos Velhinhos. A prisão foi realizada por policiais civis da 93ª DP, por volta das 11h40, após o sistema de monitoramento por câmeras da prefeitura identificar a motocicleta utilizada pelo suspeito e emitir um alerta à polícia.

Segundo a Polícia Civil, o homem já vinha sendo investigado por recolher doações em nome da entidade beneficente, encerradas desde 2019. Desde então, a instituição só recebe contribuições por meio de transferência bancária ou PIX, não havendo serviço ativo de motoboy para arrecadação em domicílio. Ainda assim, moradores relataram terem feito doações em dinheiro a um suposto representante do local, chegando inclusive a solicitar recibos que não puderam ser emitidos, pois não constavam como doadores nos registros oficiais.

Na abordagem, ocorrida na Ponte Pequetito Amorim, no bairro Aterrado, os agentes encontraram diversas fichas cadastrais com o nome da entidade impressa no cabeçalho, além de R$ 634,00 em espécie. Questionado, o suspeito afirmou que trabalhava para o abrigo e que o dinheiro seria fruto de doações recentes, mas não soube explicar como os valores seriam repassados à instituição. As fichas apreendidas datam dos anos de 2023 e 2024 e não apresentavam anotações de controle recentes.

Diante da incoerência das informações e da investigação já em curso, o homem foi conduzido à 93ª DP, onde foi autuado em flagrante por estelionato, conforme o artigo 171 do Código Penal. Após os procedimentos legais, ele será encaminhado ao sistema prisional, ficando à disposição da Justiça.

Foto: Divulgação