VR: Viagem da Melhor Idade em 2025 será para o Hotel Le Canton, em Teresópolis

Alegria e empolgação marcaram o anúncio oficial da Prefeitura de Volta Redonda sobre o destino da Viagem da Melhor Idade, que aconteceu em tarde de festa no Clube Comercial, no bairro Colina. O salão do local ficou lotado com parte dos cerca de 12 mil idosos beneficiados com o programa. O público vibrou quando soube que o Hotel Le Canton, em Teresópolis, Região Serrana do estado do Rio, vai receber os idosos em 2025. Além de conhecer o local da viagem, eles também curtiram o som da Banda Êxtase, que fez um show dançante e exclusivo para a Melhor Idade.

O prefeito Antonio Francisco Neto fez questão de desejar boa viagem a todos. “Preparamos mais uma viagem inesquecível para vocês. A Melhor Idade será hóspede VIP, nada de carregar mala, terão pensão completa com cardápio especial e muitas atrações como as piscinas aquecidas do hotel. Vocês merecem, todos vocês são inspiração para nós. O crescimento de Volta Redonda se deve ao trabalho e dedicação de vocês”, afirmou.

Neto agradeceu aos parceiros na realização da viagem: a GG Turismo, a Viação Cidade do Aço e o Hotel Le Canton. E prometeu que, enquanto for prefeito, haverá a Viagem da Terceira Idade. “E isso só é possível por conta do apoio incansável do governador Cláudio Castro, do deputado federal Dr. Luizinho e do deputado estadual Munir Neto, fundamentais na reconstrução e no avanço de Volta Redonda”, ressaltou.

O deputado estadual Munir Neto, que está em uma conferência sobre o trabalho para a pessoa idosa, em Portugal, mandou uma mensagem para a Melhor Idade e acompanhou parte da festa por chamada de vídeo. “Desejo a todos uma boa viagem. Aproveitem mais esse passeio que, tenho certeza, será inesquecível. E parabéns a todos os envolvidos que, a cada ano, preparam uma viagem melhor para nossos idosos. Eles merecem, já fizeram muito pela nossa cidade, agora é a nossa vez de retribuir”, disse.

A secretária municipal de Assistência Social, Rosane Marques, agradeceu a participação de todos nos programas da Smas (Secretaria Municipal de Assistência Social) e também da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel). “Obrigada por confiarem no nosso trabalho. A participação de vocês nos grupos de convivência e nas atividades da Smel garantem qualidade de vida e ainda uma vaga na Viagem da Terceira Idade”, falou.

A chefe de Gabinete da Smel, Viviane Souza, representou a secretária da pasta, Rose Vilela. “A Rose mandou um beijo enorme para vocês, ela está triste por não estar aqui, sentindo essa energia positiva que vêm da Melhor Idade de Volta Redonda”, contou, lembrando que é preciso ter frequência nos programas da Smel e da Smas para viajar.

Entre os idosos que prestigiaram o anúncio da Viagem da Melhor Idade, estavam Eliane Arantes, do bairro Rústico, que viaja dia 9 de junho; e Afonso Rodrigues, do Santa Cruz, que vai com o grupo no dia 23 de junho. Os dois participam do programa da Smel voltado para a terceira idade.

Eliane disse que vai a todas as viagens desde 2007. “Já conheço o Le Canton, mas é um prazer voltar. O hotel é maravilhoso”, falou. Afonso é mais novo nas atividades da Smel. “Estive em Caxambu, Campos do Jordão e também em Teresópolis. Essa será minha quarta viagem e estou muito animado”, disse.

Também participaram do anúncio no Clube Comercial a empresária Patrícia Leal, da GG Turismo; a CEO da Viação Cidade do Aço, Andreia Curvello, e o responsável pela viagem na empresa, Carlos Alberto Almeida; a executiva de Contas do Hotel Le Canton, Ana Júlia Miranda, que anunciou uma nova e enorme piscina como novidade do hotel; além do secretário municipal de Comunicação, Rafael Paiva; e os subsecretários de Cultura, Frederico Paschoeto, e de Assistência Social, Larissa Paiva.

Público-alvo da viagem

Os participantes das atividades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel) e dos grupos de convivência da Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas) formam o público-alvo do projeto “Viva a Melhor Idade”, que neste ano inclui 22 viagens, começando na próxima segunda-feira, dia 19, e o segundo grupo viaja na quinta-feira, dia 29.

Em junho, serão cinco viagens; em agosto, quatro; em setembro, cinco; em outubro, quatro; e em novembro mais duas, encerrando no dia 10, sempre às segundas-feiras.

A organização do evento aconselha que a mala seja arrumada com antecedência e alerta para itens que não podem faltar. Roupa de banho (maiô ou sunga); roupa de frio; remédios de uso contínuo; filtro solar; Carteira de Identidade (Original); Cartão do SUS; Cartão de Vacina; e cartão de plano de saúde (se houver).

Programação

O ponto de partida do passeio da Melhor Idade é na Praça Sávio Gama, em frente ao Palácio 17 de Julho, sede da prefeitura, no bairro Aterrado, às 8h, e a previsão é chegar no hotel ao meio-dia. Após todos se acomodarem, o almoço é servido até às 14h30. Das 16h às 17h, tem chá da tarde com o violinista St. Moritz. O jantar é das 18h30 às 20h30 e o baile acontece das 21h às 23h, com música ao vivo e mesa de canapés.

O segundo dia começa com café da manhã das 7h às 9h, tem atividades físicas e de lazer com recreadores do hotel, seguido de hora livre para desfrutar das piscinas climatizadas. O almoço será das 12h às 13h30 e a saída do hotel às 14h. A chegada em Volta Redonda, também na Praça Sávio Gama, está prevista para às 18h.

Além do parque aquático, com piscina nova, o Le Canton oferece um hotel-fazenda com diversos atrativos, como castelo, parque de diversão e minifazenda. O parque de diversões coberto, com temática medieval, o Parc Magique, tem cerca de 15 brinquedos, que podem ser utilizados por adultos. E o hóspede do hotel também tem a possibilidade de passear pela Fazenda Suíça e ter contato com a rotina de vários animais, como cavalos, pôneis, cabras, ovelhas, galinhas, coelhos, porcos e pavões.

