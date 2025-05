Esquadrão de Aço está pronto para o duelo contra o Amazonas pela Série B

Volta Redonda e Amazonas se enfrentam nesta segunda-feira (dia 19), às 19h, no Estádio Raulino de Oliveira, em partida válida pela oitava rodada da Série B, do Campeonato Brasileiro.

No treinamento desse domingo (dia 18), o técnico Rogério Corrêa fez os últimos ajustes na equipe que enfrentará o time amazonense.

O goleiro Jean Drosny contou sobre como foi feita a preparação para a partida e destacou a evolução da equipe nos últimos jogos na Série B.

“Tivemos uma semana muito boa de treinos. Estamos vindo de dois bons resultados na competição (uma vitória em casa e um empate fora) e nos preparamos muito durante a semana para continuarmos nesta sequência positiva. A nossa equipe vem evoluindo bastante no campeonato e acredito que temos totais condições de fazer um bom jogo na segunda-feira”, destacou Jean Drosny.

Transmissão

A partida será transmitida ao vivo pelos Canais Disney + e diretamente do estádio em áudio pelo YouTube do Diário do Vale, com comentários de Leonardo Dantas e narração de Oscar Nora.

Ingressos

Os ingressos para a partida podem ser adquiridos pelo site: http://www.ticketvrx.com.br/voltacofc e nesta segunda-feira das 16h até o intervalo do duelo nas bilheterias do Raulino.

Setor Azul: Torcida do Volta Redonda

Setor Laranja: Torcida do Amazonas

Valores

Arquibancada: R$ 25 (meia) / R$ 50 (inteira)

Cadeiras: R$ 30 (meia) / R$ 60 (inteira)

Gratuidades

As gratuidades poderão ser retiradas diretamente nas roletas do estádio, nos setores Azul (Volta Redonda) e Laranja (Amazonas), no dia da partida, a partir das 17h.

Fanfestaço

Antes da partida o Volta Redonda, promoverá a partir das 17h, no acesso azul, do estádio, mais uma edição do melhor pré jogo da região, o Fanfestaço.

O evento terá uma tenda para os sócios-torcedores, praça de alimentação com drinks e chopp Paranoide.