Ordem Pública: câmeras flagram e homem é preso com moto clonada em ação integrada, em Volta Redonda

Uma motocicleta clonada foi apreendida na manhã desta segunda-feira (dia 19), em Volta Redonda, em uma ação conjunta entre a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), Guarda Municipal e a Polícia Militar. O veículo, modelo Honda XRE verde, foi abordado após ser flagrado por câmeras de monitoramento da Semop. Um homem de 24 anos, que conduzia o veículo, foi preso em flagrante por adulteração de característica de veículo automotor.

O motociclista foi flagrado quando passou pela Avenida Sávio Gama, no bairro Retiro. O Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública) emitiu um alerta às equipes próximas. Policiais militares avistaram o condutor, mas na tentativa de evitar ser abordado pelos agentes, ele fez manobras e acelerou. Guardas municipais a bordo de motos patrulhas, então, conseguiram abordar o condutor já na Avenida Waldir Sobreira Pires.

Nada de ilícito foi encontrado com o motociclista, mas devido à suspeita de clonagem do veículo, a moto e ele foram encaminhados à delegacia da Polícia Civil (93ª DP). Na unidade, policiais civis entraram em contato por telefone com o proprietário registrado da motocicleta, morador do estado de São Paulo, que confirmou que o veículo original estava em sua posse, inclusive enviando fotos aos agentes. Foi descoberto também que o suspeito já possuía anotação criminal pelo mesmo crime, mas em 2020. Diante disso, ele ficou preso em flagrante pelo crime de adulteração de característica de veículo automotor e a motocicleta clonada apreendida na 93ª DP.

O secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique, parabenizou a ação integrada das forças de segurança do município e destacou a importância da utilização da tecnologia no combate à criminalidade em Volta Redonda.

“Mais uma ocorrência em que obtivemos sucesso graças ao uso da tecnologia, por meio das câmeras de leitura de placas veiculares. Hoje, podemos nos orgulhar sobre a eficácia do sistema de monitoramento de Volta Redonda, que já retirou centenas de veículos em situação irregular de circulação. Destacar também a integração entre as forças de segurança. De forma rápida e sem nenhum efeito colateral, conseguimos fazer a abordagem de um veículo que podia colocar em risco a segurança da população de Volta Redonda. Parabenizo aos nossos guardas municipais, aos agentes do Ciosp e aos policiais militares envolvidos na ocorrência. Juntos temos avançado e ainda vamos avançar muito mais”, disse Coronel Henrique.

Carros com registro de furto recuperados

O sistema de monitoramento também auxiliou as forças de segurança a recuperarem dois carros com registro de furto nesse domingo (18). O primeiro foi um Gol prata, que teria sido furtado em 2015, no Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro. Ele foi localizado na Avenida Sávio Gama, no Retiro, e encaminhado junto ao motorista à 93ª DP para esclarecimentos.

Já o segundo, um Creta branco, foi abordado por policiais que compõem o Sistema Integrado de Segurança Pública de Volta Redonda – serviço da Semop – no bairro Voldac. O motorista disse que o carro era alugado pelo cunhado e foi levado à delegacia para prestar os devidos esclarecimentos, já que havia um registro de furto do automóvel.

