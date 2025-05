Polícia Rodoviária Federal realiza palestra sobre Lei do Descanso para caminhoneiros

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou na manhã desta segunda-feira (dia 19), em Barra Mansa, uma palestra sobre a Lei do Descanso para caminhoneiros, com o tema “Sua vida seu direito”. O evento aconteceu na Unidade Operacional de Floriano, que fica no KM 293 da Rodovia Presidente Dutra. A ação, que faz parte da campanha pelo Maio Amarelo realizada pelo Grupo de Educação para o Trânsito (GETRAN) da 7ª DPRF-RJ na região, teve como objetivo conscientizar os profissionais do transporte rodoviário sobre a importância do descanso e da segurança no trabalho.

A Importância da Lei do descanso

A Lei do Descanso estabelece limites para a jornada de trabalho dos motoristas de transporte rodoviário, visando garantir sua segurança e saúde. A lei determina que os motoristas não podem dirigir por mais de 5 horas e meia consecutivas sem um intervalo de pelo menos 30 minutos. Além disso, os motoristas devem ter um descanso diário de pelo menos 11 horas.

Durante a palestra, os participantes aprenderam sobre a importância de respeitar os limites de jornada e descanso para evitar acidentes e garantir a segurança nas rodovias. A PRF destacou que a fadiga é um dos principais fatores de risco para os motoristas de caminhão, e que o descanso adequado é fundamental para prevenir acidentes.

A realização da palestra contou com o apoio do Sest/Senat de Resende e da CCR RIO x SP, que trabalham juntos para promover a segurança e a saúde dos motoristas de transporte rodoviário. A parceria entre essas instituições é fundamental para conscientizar os profissionais do setor sobre a importância da segurança e do descanso.

A PRF reforçou a seguinte mensagem: “Sua vida seu direito”, destacando que o descanso é fundamental para a segurança e a saúde dos motoristas. Com essa iniciativa, a PRF busca reduzir o número de acidentes nas rodovias de todo país e promover uma cultura de segurança e responsabilidade entre os motoristas de transporte rodoviário.

Foto: Divulgação/PRF