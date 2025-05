Carro colide com mureta na Dutra em Barra Mansa; passageiro fica levemente ferido

Um acidente foi registrado na manhã desta terça-feira (20), na Rodovia Presidente Dutra, em Barra Mansa. O fato ocorreu por volta das 7h30, no km 292 da pista sentido São Paulo. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), um automóvel Hyundai i30 perdeu o controle ao fazer uma curva, colidiu com a mureta central de concreto e saiu da pista, parando no gramado lateral.

Um dos passageiros sofreu um ferimento leve — um pequeno corte na testa — e foi socorrido pela equipe de resgate da CCR RioSP, sendo encaminhado ao Hospital de Emergência de Resende. Não houve registro de interdição na via.

Foto: Divulgação/PRF