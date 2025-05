Cursos gratuitos do projeto “Qualifica Impacto Comunidades” são ótima opção para enriquecer o currículo

Estão abertas as inscrições para os cursos gratuitos do projeto “Qualifica Impacto Comunidades”, que será realizado em Volta Redonda a partir do dia 02 de junho. A iniciativa visa ampliar o acesso à qualificação profissional, com foco em inclusão digital, geração de renda e capacitação técnica para moradores de regiões com baixo desenvolvimento econômico e social.

Ao todo, serão oferecidas 42 turmas, distribuídas entre 17 cursos diferentes, com cargas horárias de 2h, 4h ou 6h. Os interessados podem se inscrever em mais de um curso, o que representa uma excelente oportunidade para quem deseja enriquecer o currículo ou iniciar novos caminhos no mercado de trabalho.

As aulas acontecerão no formato presencial, na Escola Qualifica&Inovação, localizada na Rua Édson Passos, 60 – Sala 207 – Aterrado, em Volta Redonda. Os cursos são voltados para pessoas a partir de 16 anos, com interesse em tecnologia, inovação e empreendedorismo.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas online, pelo formulário disponível no link: https://forms.gle/ydw7VcE3rLzXuKFw8

O projeto é uma iniciativa do Governo Federal, promovido pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), em parceria com a Softex e o Instituto Ensaio Rua.

Confira a lista completa dos cursos:

• Primeira Empresa: Como empreender e tirar o seu negócio do papel

• Marketing Digital e Social Media

• Profissional do Futuro: Como Se Destacar e Conquistar um Emprego

• Fotografia, Vídeo e Canva para Redes Sociais

• Inteligência Artificial na Prática

• Vida Digital Descomplicada: Domine as Ferramentas

• Mundo Digital e Vida Online

• Do Oi à Venda: Atendimento Estratégico com WhatsApp

• Gestão Financeira para Negócios

• Conecte-se! Curso de Inclusão Digital para Idosos

• Microsoft Excel para Iniciantes

• Estrategista Digital: O Primeiro Passo para Você Viver da Internet

• AutoCAD para Iniciantes – Do Zero ao Projeto

• Economia 4.0: O Futuro dos Negócios

• Cidadania e Direitos Digitais – Acesso a Serviços Públicos Online

• Antirracismo na Era Digital

• Power BI: Como Impactar no Mercado de Trabalho