Polícia apreende grande quantidade de drogas em residência em Valença

Uma operação da Polícia Militar realizada na manhã desta terça-feira (dia 20) resultou na apreensão de uma grande quantidade de drogas no bairro Laranjeiras, em Valença. A ação teve início após uma denúncia anônima que indicava a existência de um depósito de entorpecentes.

Equipes da 3ª Companhia do 10º BPM, incluindo agentes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) e do DPO de Parapeúna, foram até um imóvel localizado na subida da Serra dos Mascates. No local, que estava com a porta da cozinha aberta, os policiais encontraram, sobre a mesa da sala, diversos materiais ilícitos.

Entre os itens apreendidos estavam 38 tambores de cocaína, 170 sacolés de skank, 49 porções de “TCP Escama”, balança de precisão, facão, faca, martelo, rolos de papel filme, além de um caderno com anotações que podem estar ligadas ao tráfico.

O principal suspeito foi identificado como um jovem de 21 anos. Segundo a polícia, ele será intimado a prestar esclarecimentos. O caso foi registrado na 91ª DP (Valença), onde todo o material apreendido foi entregue e permanecerá à disposição da perícia.

Foto: Divulgação