Expo VR abre inscrições para contratação de artistas regionais 

O teatro do Gacemss foi palco, na noite de terça-feira (dia 20), do lançamento oficial do Edital de Cultura da Expo VR 2025, iniciativa que vai selecionar artistas, técnicos e profissionais da cadeia produtiva da cultura para participarem da programação da maior experiência multicultural do Sul Fluminense, marcada para os dias 1, 2 e 3 de agosto, na Ilha São João. O evento reuniu artistas, representantes de coletivos culturais e autoridades locais, num momento marcado por escuta, valorização e pertencimento. Estiveram presentes o secretário de Cultura de Volta Redonda, Anderson Souza, a vice-presidente do teatro Gacemss, Aline Brasil Quadros.

Durante o lançamento, os organizadores da Expo VR 2025 reforçaram o caráter inclusivo e democrático da chamada pública, que contempla artistas e técnicos de áreas como teatro, música, dança, literatura, artes visuais, circo, cultura afro-brasileira, cultura popular e urbana.

– Esse edital valida a arte da nossa região, e reforça que a Expo VR é um projeto dos artistas, para os artistas. É uma forma concreta de garantir espaço, visibilidade e respeito à cultura local – destacou Sérgio Garloppa, produtor executivo e diretor artístico e cultural da Expo VR.

A Expo VR 2025 contará com seis tendas culturais temáticas, além de shows nacionais no Palco Sesc, área de gastronomia, espaço de negócios, oficinas, mostras e homenagens. A proposta é construir uma programação diversa e acessível, com protagonismo da produção artística regional.

– Foi uma noite simbólica. Ver a classe artística reunida e representada no palco foi a confirmação de que a Expo VR está sendo construída com o pé no território e o coração na cultura. Agora é hora de se inscrever e fazer parte dessa história – destacou Luciano Pançardes, CEO da Diário Eventos e idealizador da Expo VR.

O lançamento do edital de cultura reforça o compromisso da Expo VR com a valorização da cultura regional e com a construção de um evento representativo. Ação que garantiu destaque do secretário de Cultura de Volta Redonda.

– Fico muito feliz em ver tanta gente da arte. Não só os músicos, mas vários fazedores de cultura. Todos os holofotes são para a Diário eventos. Luciano Pançardes conseguiu reunir todos os fazedores de cultura do Estado. Esse desenho é maravilhoso, a ideia deste edital é do Grupo Pançardes de comunicação e vai de encontro com a valorização dos artistas. A cidade de Volta Redonda ganha muito com a Expo VR – falou o secretário de Cultura de Volta Redonda, Anderson Souza.

Quem também reconheceu a importância da iniciativa para o fortalecimento do setor cultural na região foi a vice-presidente do Teatro Gacemss, em seu momento de fala durante o evento.

– É um prazer ver a plateia lotada por fazedores de cultura. Nós estamos sempre lutando em prol da cultura. O Gacemss não poderia ficar de fora dessa iniciativa tão importante. A Expo VR tem o nosso apoio – afirmou Aline Brasil, vice-presidente do Gacemss.

Para quem se interessou em participar do banco de artistas, as inscrições já estão abertas e devem ser feitas exclusivamente pelo site oficial do evento, www.expovr.com.br/inscricao, até o dia 15 de junho. Os inscritos irão compor o Banco de Artistas da Expo VR, e poderão ser chamados não apenas para a programação do evento em agosto, mas também para outras ações culturais ao longo do ano.

O edital também prevê remuneração por meio de cachês para os selecionados, com valores que variam entre R$150 e R$1.250, a depender do porte e da atuação envolvida.

– É fundamental integrar as artes. Um evento como esse, com a participação dos artistas, vai de encontro ao que a cultura deseja. A cultura é um grande negócio e estará totalmente integrada na Expo VR. Esse edital é a prova – destacou André Whately, ator e diretor do espetáculo “Vinicius de Moraes é demais!”, participante do evento.

Sobre a Expo VR

Produzida pela Diário Eventos e a 2a1 Cenografias, a Expo VR é a maior experiência multicultural do Sul Fluminense. Com data confirmada para acontecer nos dias 01, 02 e 03 de agosto e entrada gratuita, vai transformar a Ilha São João, em Volta Redonda, em uma verdadeira cidade da arte. Com estrutura de palco cenográfico, tendas multiculturais de apresentações, áreas gourmets, auditório para palestras e negócios, promete celebrar a diversidade cultural nas diversas manifestações artísticas regionais e nacionais.