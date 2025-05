Mulher condenada por tráfico é presa em Arrozal

Na manhã de terça-feira (dia 20), policiais civis da 94ª Delegacia de Polícia de Piraí prenderam, na praça principal do distrito de Arrozal, uma jovem de 21 anos condenada por tráfico de drogas. Contra ela havia um mandado de prisão por tráfico de drogas praticado em agosto de 2023. A mulher foi localizada com a filha no colo, atualmente com quatro anos.

– Ao recebermos a ordem de prisão, iniciamos diligências e conseguimos localizar a condenada em plena via pública, na praça de Arrozal. Cumprimos o mandado e agora, ela irá cumprir a pena a que foi sentenciada pela Justiça – destacou o delegado Antonio Furtado, titular da 94ª DP.

O crime que levou à condenação ocorreu no bairro Varjão, em Piraí, quando a mulher foi abordada em uma blitz policial. Ela viajava no banco traseiro de um carro de aplicativo com a filha de dois anos no colo. Durante a revista, os agentes encontraram, no porta-malas do veículo, bolsas pertencentes à passageira contendo 255 tabletes de maconha, 37 pedras de crack e 105 pinos de cocaína.

– Na época, ela confessou que havia adquirido os entorpecentes em Angra dos Reis e que pretendia revendê-los em Piraí. Apesar da gravidade do crime, por ser primária, a mãe foi solta após a audiência de custódia, tendo ficado apenas dois dias presa – explicou o delegado Antonio Furtado, titular da 94ª DP.

Passados dois anos da ocorrência, o Tribunal de Justiça fixou pena de 5 anos e 10 meses de reclusão e determinou a prisão. No momento da abordagem feita pelos agentes da 94ª DP, a mulher estava com a filha, agora com quatro anos, no colo.

– É sempre doloroso separar uma mãe de sua filha, mas a lei não faz distinção. O tráfico não destrói apenas a vida dos usuários, mas corrói também as famílias dos próprios traficantes. Buscando dinheiro fácil, essa mulher agora vai passar quase seis anos longe da filha. É uma consequência devastadora, mas inevitável diante da escolha que ela fez – finalizou o delegado.

A presa foi conduzida à delegacia e, após os trâmites legais, será transferida ao sistema prisional. A guarda da criança foi assumida pelo avô materno.