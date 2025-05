Operação Caos: Apreensões da PF em Volta Redonda incluem celulares, cartões bancários e diversas anotações

A Polícia Federal divulgou, na tarde desta quarta-feira (dia 21), o balanço final da Operação Caos, deflagrada pela manhã com o objetivo de desarticular um grupo suspeito de fraudes bancárias na região do Médio Paraíba. Durante o cumprimento dos três mandados de busca e apreensão — dois no bairro Jardim Suíça e um no Aterrado — foram apreendidos aparelhos celulares (smartphones), cartões bancários de diversas instituições, cadernos, agendas, registros manuscritos e documentos variados. Também foram executados três mandados de sequestro de bens em nome dos investigados.

A investigação começou após a denúncia de uma vítima que descobriu uma conta bancária aberta indevidamente em seu nome, com a contratação fraudulenta de produtos de crédito que somavam mais de R$ 64 mil. A Polícia Federal apura crimes de falsificação de documentos, uso de documentos falsos e estelionato, todos em prejuízo da Caixa Econômica Federal.

Há indícios de que o grupo criminoso já atuava em outras fraudes semelhantes, inclusive com a possível participação de um ex-funcionário da Caixa, o que pode levar à identificação de novos envolvidos.

A PF continua as investigações para reunir mais provas e identificar outros integrantes do esquema. Caso as suspeitas sejam confirmadas, os investigados poderão responder pelos crimes previstos no Código Penal.

Foto: Divulgação