Voltaço se prepara para enfrentar o Remo em Belém-PA

O elenco do Voltaço realizou, na manhã desta quarta-feira (dia 21), no Centro de Treinamento Oscar Cardoso, no bairro Aero Clube, em Volta Redonda, atividades visando o jogo contra o Remo.

A partida, válida pela nona rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, acontecerá no sábado (dia 24), às 18h, no Estádio Mangueirão, em Belém-PA.

Durante o treinamento, a comissão técnica do Esquadrão de Aço trabalhou com os jogadores movimentações em campo reduzido.

O técnico Rogério Corrêa contou sobre como está sendo a semana de trabalho, visando preparar a equipe para o duelo contra o Remo.

“Esta é uma semana diferente, mais curta, na qual teremos uma viagem longa. Estamos recuperando os atletas que jogaram mais de 60 minutos na partida contra o Amazonas, e os demais jogadores estão fazendo trabalhos específicos. Voltamos a trabalhar situações de progressão por setores para que possamos qualificar o nosso último terço, como finalizações e último passe, para levarmos isso para os jogos e os gols e as vitórias sairem”, disse o técnico.

Projeção sobre o jogo em Belém

Rogério também falou sobre o que espera do confronto no fim de semana e afirmou que o Volta Redonda vai a Belém focado em conquistar a vitória para deixar a zona de rebaixamento da competição.

“Será um jogo difícil, complicado, no qual enfrentaremos uma equipe que ainda é a única invicta na competição e jogará sob seus domínios, onde a torcida vai lotar o estádio. Porém, estamos acostumados a jogar lá; enfrentamos eles na Série C por dois anos seguidos. Sabemos das dificuldades e também das nossas qualidades. Vamos para lá buscar os três pontos, pois é muito importante sair da zona de rebaixamento e nos aproximarmos do segundo pelotão da competição, que já tem 10 pontos. Faremos um jogo sólido e buscaremos a vitória”, afirmou o comandante do Esquadrão de Aço.

Foto: Anderson Mendes