Cão em situação de maus-tratos é resgatado no bairro Vila Americana, em VR

A rede de proteção da Prefeitura de Volta Redonda, formada pela Patrulha Animal e Ambiental e a equipe da Secretaria de Proteção e Defesa Animal (SMPDA), resgatou nessa quarta-feira (21) um cão em situação de maus-tratos, em uma casa no bairro Vila Americana. O tutor, um homem de 56 anos, foi encaminhado à delegacia (93ª DP), onde foi autuado por maus-tratos e responderá criminalmente em liberdade.

O resgate ocorreu após uma denúncia. No imóvel, servidores da SMPDA encontraram o animal desnutrido e em um local totalmente insalubre. O cão recebeu ração e alguns cuidados no local e foi encaminhado aos cuidados de uma protetora independente, parceira da SMPDA. Ele ainda deve passar por avaliação veterinária nos próximos dias.

De acordo com o secretário municipal de Proteção e Defesa Animal, Paulinho AP, o homem já era conhecido e acompanhado pela equipe da SMPDA desde 2023, quando na casa dele, no mesmo bairro, porém em outro endereço, cerca de 15 cães foram encontrados em condições insalubres. Na ocasião, os animais foram resgatados e doados.

“Assim que identificamos que era um caso reincidente, acionamos imediatamente as autoridades competentes para que os procedimentos legais fossem tomados. Agradecemos à Secretaria de Ordem Pública, através da Guarda Municipal, e à 93° DP pelo apoio e excelente trabalho na condução do caso. Nosso compromisso é com a proteção da vida animal. Seguimos atuando para que situações como essa não ocorram novamente”, disse Paulinho AP.

O secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique, destacou a importância da criação do serviço para atender a causa animal.

“Mais um caso que demonstra a importância do serviço que criamos neste ano e que já vem suprindo uma demanda que existia. Parabenizo aos nossos agentes da Patrulha de Proteção Animal, valorizando também a importância da denúncia. Pois o sucesso da segurança pública só acontece com a participação da sociedade”, disse Coronel Henrique.

Denúncias

Para denunciar casos de maus-tratos a animais, a população deve utilizar o número 156 da CAU (Central de Atendimento Único) ou 153 da Guarda Municipal.

Foto: Divulgação/SMPDA e Semop.