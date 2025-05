Resende: Homem é preso na Dutra por tráfico interestadual de drogas

Um homem foi preso na manhã desta quinta-feira (dia 22) pela Polícia Rodoviária Federal por suspeita de tráfico interestadual de drogas, na Rodovia Presidente Dutra, em Resende. O fato ocorreu por volta das 7h30, durante Policiamento Ostensivo Dinâmico na altura do km 308.

Na ocasião, os agentes tiveram a atenção voltada para um Jeep Renegade com placas do Rio de Janeiro. Durante a abordagem, ao ser questionado sobre o motivo da viagem, o condutor disse que estava indo para casa de um primo, em Barra Mansa, mas não soube precisar o endereço. Além disso, segundo a PRF, ele também passou algumas informações contraditórias, gerando suspeita de haver algum ilícito no veículo.

Ao ser realizada inspeção veicular minuciosa, foi constatado haver um compartimento oculto (fundo falso) no assoalho do carro, sob os bancos dianteiros. Dentro deste compartimento foram encontrados cinco tabletes de pasta base de cocaína, com peso total estimado em 5 kg.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao indivíduo por tráfico interestadual de drogas. A ocorrência apresentada na 89ª DP (Resende) para os procedimentos legais cabíveis.

Foto: Divulgação/PRF