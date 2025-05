Idosa de 87 anos é auxiliada pela Patrulha do Idoso após se perder no bairro Retiro

Guardas municipais da Patrulha de Proteção ao Idoso de Volta Redonda auxiliaram, na tarde dessa quarta-feira (dia 21), uma mulher de 87 anos a retornar para casa com segurança. Desorientada e sem saber voltar para sua residência, a moradora do bairro Niterói procurou ajuda no comércio do bairro Retiro. A patrulha foi chamada e conseguiu entrar em contato com familiares, através de nomes que a idosa citou.

A filha e a neta da idosa estiveram no local para buscá-la e agradeceram o atendimento recebido pela patrulha, além da solidariedade do comerciante que acionou os agentes.

“O atendimento foi excelente. Estávamos desesperadas à procura dela e se não fossem os guardas municipais da Patrulha do Idoso seria muito mais difícil achá-la, já que ela foi para uma região que não costumava ir. Além disso, trataram ela com muito cuidado e respeito. Ela se sentiu muito acolhida naquele momento”, comentou Carolina Alves, neta da idosa.

“Mais um caso que demonstra a importância do serviço da Guarda Municipal e da Patrulha de Proteção ao Idoso. Agradeço aos agentes e também à população, por entender e acionar o nosso serviço especializado. Em todas as questões inerentes à segurança pública, a Ordem Pública se coloca à disposição da população”, disse o secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique.

