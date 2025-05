Projeto Germinar leva oficina de primeiros socorros à cooperativa Folha Verde, em Barra Mansa

A Bio, por meio do Projeto Germinar, promoveu na quarta-feira (dia 21) uma oficina de primeiros socorros para os cooperados e colaboradores da cooperativa Folha Verde, em Barra Mansa. A atividade foi conduzida pelo professor e bombeiro civil Rodolfo Guimarães, que compartilhou orientações práticas e acessíveis para lidar com situações de emergência do dia a dia.

Com uma abordagem didática e participativa, os presentes aprenderam procedimentos fundamentais para agir com segurança em casos de engasgo, desmaios, hemorragias, fraturas e paradas cardiorrespiratórias. A iniciativa faz parte do eixo formativo do Projeto Germinar, que tem como missão impulsionar o desenvolvimento humano, social e profissional nas cooperativas parceiras da Bio.

Segundo Edson dos Santos, coordenador do projeto, ações como essa impactam diretamente a vida dos participantes e fortalecem a rede de cuidado promovida pela iniciativa: “Capacitar é cuidar. Quando oferecemos conhecimento prático, damos às pessoas a chance de salvar vidas. Isso transforma a realidade das cooperativas e da comunidade como um todo”, afirma Edson. Ao promover esse tipo de formação, o Projeto Germinar reforça o compromisso da Bio com a valorização da vida, o cuidado com o próximo e a construção de ambientes mais seguros, preparados e humanos.

Foto: Divulgação