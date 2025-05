Serra das Araras: homem é preso com diversos “cigarros eletrônicos” em ônibus interestadual

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu, na noite da quarta-feira (dia 21), um homem com uma bagagem contendo diversos Dispositivos Eletrônicos para Fumar (DEF). O flagrante aconteceu no km 233 da rodovia Presidente Dutra (BR-116), na Serra das Araras, em Piraí.

Por volta das 23h, policiais rodoviários federais do Grupo de Operações com Cães (GOC) faziam uma blitz em frente à Unidade Operacional (UOP) quando abordaram um coletivo da linha São Paulo/SP x Vitória/ES. Ao iniciar a fiscalização no compartimento de passageiros, os agentes suspeitaram de uma caixa de papelão embaixo de uma poltrona.

O passageiro informou que havia 49 unidades do produto e seria para consumo próprio e revenda. Ele não deu detalhes de quem receberia o carregamento.

A comercialização, importação e propaganda de todos os tipos de dispositivos eletrônicos para fumar são proibidas no Brasil desde 2009. Recentemente, o regulamento referente aos dispositivos eletrônicos para fumar foi atualizado e foi mantida a proibição, já vigente desde 2009. A decisão foi tomada após extensa avaliação de seus riscos e impactos à saúde pública brasileira. A Resolução da Diretoria Colegiada RDC n° 855/2024 além de proibir a comercialização, importação, o armazenamento, o transporte e a propaganda dos DEFs, reforça a proibição de seu uso em recintos coletivos fechados, público ou privado.

Foto: Divulgação/PRF