Barra Mansa se mobiliza para o Dia Livre de Impostos com ações de conscientização e gasolina sem tributos

Barra Mansa se prepara para mais uma edição do Dia Livre de Impostos (DLI), que acontece na próxima quinta-feira, 29 de maio, com a participação de empresas associadas à Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) e uma ação de grande visibilidade no Posto Aliança Nações Unidas, no bairro Ano Bom. A iniciativa, promovida nacionalmente pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e organizada pelas CDLs Jovens de todo o país, visa chamar a atenção para o peso da carga tributária brasileira e para o desequilíbrio entre os impostos pagos e os serviços públicos oferecidos à população.

Neste ano, os 100 primeiros carros e 50 primeiras motos que chegarem ao posto a partir das 8h da manhã poderão abastecer com um desconto especial. Serão disponibilizados vouchers para abastecimento sem a cobrança de impostos — até 20 litros de gasolina para carros e 5 litros para motos. A ação busca não apenas gerar impacto simbólico, mas também visibilidade para o debate sobre a alta tributação no país.

“O DLI não é apenas um protesto, é um movimento de conscientização que cresce a cada ano, impactando lojistas, consumidores e a opinião pública. Em 2024, queremos ampliar ainda mais esse alcance e reforçar o quanto o empreendedor brasileiro precisa ser valorizado”, destacou Jéssica Reis, presidente da CDL Jovem de Barra Mansa.

Segundo a organização, o DLI já mobilizou milhares de varejistas em todo o Brasil, com destaque para os mais de R$ 100 milhões em mídia espontânea gerada ao longo das edições anteriores. A expectativa para 2025 é ainda maior, com o objetivo de ampliar o alcance do movimento e fortalecer o debate sobre a urgência de uma reforma tributária no Brasil.

Empresários locais são convidados a participar ativamente, oferecendo descontos simbólicos em seus produtos no dia 29, como forma de engajar os consumidores e reforçar a mensagem do movimento: tributação justa e serviços públicos de qualidade para todos os brasileiros.