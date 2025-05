BM: Assistência Social entrega mais de uma tonelada de alimentos a entidades filantrópicas

Além do benefício para a saúde do corpo e da mente, a Caminhada e Corrida Solidária Estamos de Olho, promovida pela Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos de Barra Mansa, teve um saldo ainda mais positivo. A ação, alusiva à Campanha Maio Laranja, que combate o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes, arrecadou 1.300 quilos de alimentos durante as inscrições para a atividade esportiva, que reuniu centenas de pessoas na Avenida Roosevelt Brasil, no último fim de semana.

Na quarta e quinta-feira (dias 21 e 22), representantes da secretaria realizaram a entrega dos mantimentos a instituições filantrópicas. As entidades beneficiadas foram: Casa Terapêutica Desafio Jovem (Km 100), Casa de Zadoque (Santa Rita da Dutra), Comunidade Terapêutica Crer (distrito de Amparo), Vidas Restauradas (Boa Vista) e Eu Pratico Esperança (Siderlândia).

“Nossa gratidão é enorme a cada participante e apoiador que fez da Corrida Estamos de Olho um sucesso. Não só pelos passos que demos na Roosevelt Brasil e em outras ruas da cidade para mostrar que Barra Mansa não fecha os olhos para a violência contra crianças e adolescentes, mas também pela arrecadação expressiva que vai beneficiar quem mais precisa”, destacou a secretária de Assistência Social, Joseane Ricarte.