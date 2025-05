Estado do Rio registra menor número de roubos de veículos nos últimos 14 anos

O roubo de veículos caiu 24% no Estado do Rio de Janeiro em abril deste ano, em comparação ao mesmo mês em 2024. De acordo com os dados do Instituto de Segurança Pública (ISP), foram 1.579 ocorrências no período analisado — 490 casos a menos em comparação com abril de 2024, quando houve 2.069 registros. Com esse número, o quarto mês do ano registrou o menor número de roubos para o mês desde 2011. No acumulado do ano, entre janeiro e abril, foram feitos 8.160 registros de roubo de veículo, contra 8.361 no mesmo período do ano passado, uma redução de 2%. Os dados divulgados estão disponíveis no ISP Conecta, plataforma interativa e pública que reúne as estatísticas da segurança no estado.

– Esse resultado é fruto das ações estratégicas, integradas e qualificadas, que nossas forças de segurança vêm realizando em todo o estado. Trabalhando cada vez mais com inteligência, estamos desmantelando essas quadrilhas que insistem em querer enfrentar nossos policiais. Os indicadores estratégicos estão melhorando, mas vamos atrás de resultados ainda melhores – destacou o governador Cláudio Castro.

Além da redução nos roubos de veículos, o mês de abril também apresentou quedas em outros crimes: foram 205 vítimas de homicídio doloso, 23 casos a menos (10%) em relação a abril de 2024, que registrou 228 mortes. A produtividade policial também teve índices positivos nos quatro primeiros meses de 2025. De janeiro a abril, agentes de segurança retiraram das ruas 2.185 armas, uma alta de 7,3% em relação ao mesmo período de 2024, o equivalente a uma média de 18 por dia.

As apreensões de fuzis também cresceram: foram 263 no período analisado em 2025, um aumento de 10% em comparação com os 239 registrados no ano passado. Houve ainda crescimento nas apreensões de drogas, que somaram 8.242 ocorrências — aumento de 6% em relação a 2024, com média de quase 69 por dia. As prisões em flagrante subiram 2%, com 14.344 ocorrências no período, o equivalente a uma média diária de 119 registros.

– A redução no roubo de veículos e o aumento nas apreensões de armas, fuzis, drogas e prisões em flagrante demonstra o compromisso das instituições com o enfrentamento qualificado da criminalidade. Esses resultados positivos, aliados à queda nos índices de crimes violentos como homicídios dolosos, reforçam a importância do monitoramento constante dos dados – destaca Marcela Ortiz, diretora-presidente do ISP.

Resumo dos indicadores:

Roubo de veículo: 1.579 casos em abril de 2025. Na comparação com o mesmo período do ano anterior, a queda foi de 24%. Este é o menor índice para o mês de abril desde 2011.

Homicídio doloso: 205 mortes em abril de 2025. Na comparação com o mesmo período do ano anterior, a queda foi de 10%. Este é o menor abril desde o início da série histórica, em 1991.

Armas apreendidas: 2.185 casos de janeiro a abril de 2025. Na comparação com o mesmo período do ano anterior, a alta foi de 7%. Média de 18 por dia.

Fuzis apreendidos: 263 casos entre janeiro e abril de 2025. O aumento foi de 10% em relação ao mesmo intervalo de 2024. Média de 2 por dia.

Apreensão de drogas: 8.242 registros nos quatro primeiros meses de 2025. Alta de 6% na comparação com o mesmo período do ano passado. Média de 69 por dia.

Prisão em flagrante: 14.344 casos de janeiro a abril de 2025. O crescimento foi de 2% em relação ao mesmo quadrimestre de 2024. Média de 119 por dia.

Os dados divulgados pelo Instituto de Segurança Pública são referentes aos Registros de Ocorrência (ROs) lavrados nas delegacias de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro durante o mês de abril. Acesse os dados completos em https://www.rj.gov.br/isp/