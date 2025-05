Polícia Federal abre mil vagas em novo concurso público; inscrições começam hoje

A Polícia Federal (PF) abriu nesta segunda-feira (dia 26) as inscrições para um novo concurso público com mil vagas para cargos na área policial. Os interessados podem se candidatar até o dia 13 de junho, por meio do site do Cebraspe, banca organizadora do processo seletivo.

As oportunidades são para os cargos de agente de polícia (630 vagas), escrivão (160 vagas), delegado (120 vagas), papiloscopista (21 vagas) e perito criminal (69 vagas), com salários que variam de R$14.164,81 a R$27.800, dependendo da função.

Como se inscrever

Para participar, o candidato deve acessar o portal do Cebraspe, clicar em “Fazer inscrição”, informar CPF e senha (ou se cadastrar, caso ainda não tenha acesso) e preencher o formulário com os dados pessoais, cargo pretendido e cidade onde deseja fazer as provas. Também é necessário preencher um formulário socioeconômico e pagar a taxa de inscrição até 20 de junho.

Os valores são:

Agente, escrivão e papiloscopista: R$180

Delegado e perito criminal: R$250

Isenção da taxa

Candidatos inscritos no CadÚnico e doadores de medula óssea podem solicitar isenção da taxa até 2 de junho, também pelo site da banca, mediante envio de documentação comprobatória.

Requisitos

Todos os cargos exigem nível superior completo e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) a partir da categoria “B”. Para agente, escrivão e papiloscopista, são aceitos diplomas em qualquer área. Já para delegado, é exigido bacharelado em Direito e três anos de atividade jurídica ou policial. Os cargos de perito criminal demandam formação específica conforme a área de atuação.

Etapas e provas

As provas objetiva e discursiva serão aplicadas em 27 de julho, com variação de horário conforme o cargo. A seleção também contará com exame físico, avaliação psicológica, investigação social, além de prova oral para delegado e análise de títulos para delegado e perito.

As provas objetivas terão 120 questões no estilo “certo” ou “errado”, distribuídas por áreas de conhecimento específicas. A prova discursiva será composta por um texto dissertativo para a maioria dos cargos e, no caso de delegado, por três questões dissertativas e uma peça profissional.

Reservas de vagas e jornada

Do total de vagas, 20% são reservadas para candidatos negros e indígenas e 5% para pessoas com deficiência. A jornada de trabalho para todos os cargos será de 40 horas semanais.

Mais detalhes, incluindo conteúdo programático, critérios de correção e orientações para os exames físicos e psicológicos, estão disponíveis no edital completo publicado no site do Cebraspe. A expectativa é de que o concurso reforce o efetivo da PF em áreas estratégicas de combate ao crime em todo o território nacional.