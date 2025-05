Inscrições para cursos gratuitos do Senai em parceria com a prefeitura vão até sexta-feira (30) em Volta Redonda

Quem ainda não se inscreveu para um dos cursos gratuitos do Senai, que está sendo promovido em parceria com a Prefeitura de Volta Redonda, tem até sexta-feira, dia 30, para fazer o cadastro, nos próprios locais onde acontecerão as aulas. A qualificação profissional acontece por meio de Acordo de Cooperação Técnica, com participação das secretarias municipais de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SMDET) e de Assistência Social (Smas).

As aulas terão início no dia 2 de junho, com previsão de conclusão para o mês de agosto. As vagas para o curso de Assistente Administrativo já estão esgotadas, e os interessados podem se inscrever para outras cinco opções de qualificação disponíveis:

Assistente de Controle de Qualidade

Requisitos: Idade mínima de 16 anos; Ensino Fundamental completo (desejável);

Horários e locais das aulas:

– 8h às 12h; CIP (Centro de Inclusão Produtiva) Vila Mury (Avenida Mariana do Carmo Nogueira Reis, nº 289);

– 13h às 17h; Cras Jardim Cidade do Aço (Rua Frei Henrique Soares, nº 200);

Assistente de Operações em Logística

Requisitos: Idade mínima de 16 anos; Ensino Fundamental completo (desejável);

Horário das aulas: 13h às 17h;

Local: Cras Nova Primavera – Praça Ponciano Guimarães, n° 51;

Desenvolvedor de projetos Maker em FabLab

Requisitos: Idade mínima de 17 anos; cursando Ensino Médio (desejável);

Horário das aulas: 13h às 17h;

Local: Senai Volta Redonda (Rua Pedro Lima Mendes, nº 490, bairro Aero Clube);

Eletricista de Obras

Requisitos: Idade mínima de 18 anos; Ensino Fundamental completo;

Horário das aulas: 18h às 22h;

Local: Senai Volta Redonda;

Mecânico de Manutenção de equipamentos hidropneumáticos

Requisitos: Idade mínima de 18 anos; 7º ano do Ensino Fundamental;

Horário das aulas: 18h às 22h;

Local: Senai Volta Redonda;

Em breve serão abertas novas inscrições para novas turmas, ainda para o ano de 2025. No total, ao longo de dois anos (2025 e 2026), o acordo vai ofertar 600 vagas para cursos, sendo 300 oportunidades já este ano. Além dos Cras e do CIP, as aulas também acontecerão na Unidade Móvel do Senai, que ficará estacionada na Praça Sávio Gama (praça da prefeitura).

Foto de divulgação – Secom/PMVR.