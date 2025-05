Presidente da FOA apresenta projeto de ampliação da oncologia e da quimioterapia do H.FOA para prefeitura de Volta Redonda

O presidente da Fundação Oswaldo Aranha (FOA), Eduardo Prado, esteve nesta segunda-feira (26) no Palácio 17 de Julho, em Volta Redonda, para apresentar um importante projeto de ampliação da estrutura de oncologia e do serviço de quimioterapia do Hospital da Fundação Oswaldo Aranha (H.FOA).

O encontro contou com a presença do prefeito Antônio Francisco Neto, da deputada federal Dani Cunha, do ex-deputado Edson Albertassi, do vereador Betinho Albertassi e de representantes da equipe envolvida na apresentação do projeto. O objetivo da reunião foi alinhar o apoio institucional e político necessário para tornar realidade essa significativa expansão na área da saúde.

Com a ampliação, o setor de oncologia do H.FOA passará de 11 para 30 leitos, o que representa um aumento expressivo na capacidade de atendimento, sobretudo para os pacientes atendidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS). A medida vai ao encontro do compromisso da instituição com um tratamento cada vez mais humanizado, eficiente e acessível à população de Volta Redonda e região.

“Esse projeto representa um avanço fundamental para quem depende da saúde pública. Poder oferecer mais dignidade, conforto e cuidado aos nossos pacientes oncológicos é motivo de muito orgulho para todos nós. Agradeço imensamente ao prefeito Neto, à deputada Dani Cunha, ao ex-deputado Edson Albertassi, ao vereador Betinho Albertassi e a todos que estão contribuindo com essa causa tão necessária”, afirmou Eduardo Prado.

Segundo a direção da FOA, a ampliação também se conecta ao ecossistema de ensino da instituição, criando novas oportunidades de aprendizado prático para estudantes do UniFOA, especialmente dos cursos de Medicina, Enfermagem, Nutrição e Serviço Social.

A proposta agora segue para os trâmites de viabilização técnica e financeira, com o apoio de parceiros públicos e privados, visando fortalecer ainda mais a rede de saúde da região Sul Fluminense.