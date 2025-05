Simulado de atendimento a acidente com produto perigoso e múltiplas vítimas será realizado na Rio-Santos

No dia 30 de maio, a partir das 9h, a CCR RioSP, uma empresa da Motiva, participará do simulado promovido em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), no km 40 (Praia Vermelha do Norte) no município de Ubatuba. A ação faz parte do Programa de Treinamento Operacional da Divisão de Operações Aéreas do órgão que iniciou a capacitação das suas equipes no dia 15 de maio e será concluída no dia do exercício.

O município de Ubatuba foi escolhido por ser um ponto estratégico para a segurança viária e permitirá um treinamento para resgate em área de difícil acesso (litoral). Esta atividade final permitirá o aprimoramento técnico dos agentes envolvidos em missões aéreas de segurança pública.

O simulado contará com a participação de diversos órgãos, entre eles Prefeitura de Ubatuba, Corpo de Bombeiros, SAMU, Ibama, Ambipar, além das equipes de Operação, Inspeção e Atendimento Pré-Hospitalar (APH) da CCR RioSP. O objetivo da atividade é promover a integração entre as diversas equipes, prepará-las para respostas as emergências complexas no âmbito rodoviário, além de validar os protocolos utilizados em ocorrências de grandes proporções.

O treinamento irá abordar diversas técnicas como salvamento em altura, tratamento de produto perigoso, incêndio, resgate e salvamento aeromédico. Ao todo, cerca de 100 profissionais estarão envolvidos na operação e mais de 15 veículos operacionais, além de 5 aeronaves de resgate da Polícia Rodoviária Federal, que farão parte do treinamento de serviços de atendimento aeromédico.

Durante o exercício, as equipes terão que atuar na seguinte situação: um veículo de passeio trafegando em alta velocidade pela rodovia Rio-Santos, sentido norte (Rio de Janeiro), perderá o controle e colidirá na traseira de um caminhão carregado com 5 mil litros de Querosene de Aviação, que estava se deslocando do Aeroporto de Ubatuba para o Rio de Janeiro. Além desses dois veículos, outros irão se envolver no acidente, incluindo queda em ribanceira, causando diferentes vítimas, e o vazamento de pequena proporção do líquido carregado, que provocará um princípio de incêndio e fumaça visível. Cerca de 15 vítimas serão identificadas, incluindo uma vítima fatal. Ao ser acionado, o Centro de Controle Operacional da CCR RioSP, mobilizará as equipes de socorro, inspeção, Corpo de Bombeiros e demais órgãos, que atuarão no resgate das vítimas de forma área e terrestre, além de atuar no vazamento de produto altamente inflamável.

Capacitação das equipes

O simulado de emergência é fundamental para treinar e preparar as equipes para o atendimento de ocorrências de alta complexidade, garantindo a qualidade na assistência ao cliente e aumentando a chance de sobrevida dos pacientes. “Testaremos a eficiência da nossa resposta em situações críticas. Durante os atendimentos, nossas equipes buscam sempre atuar com agilidade e segurança, além de minimizar os riscos para os clientes da rodovia. Este cenário criado é complexo e permitirá integração entre agências de resposta à emergência, além disso, garantirá que, em um cenário real, estaremos preparados para agir. Agradecemos a PRF por escolher a nossa Rio-Santos como cenário para o treinamento”, destaca Juliano Roque de Souza, Gerente Executivo de Atendimento Pré-Hospitalar da Motiva.