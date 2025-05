Vereador Raone Ferreira cumpre intensa agenda em Brasília em busca de investimentos e avanços para Volta Redonda e região

O vereador Raone Ferreira (PSB) esteve em Brasília na última semana, acompanhado de seu assessor Luiz Ricardo, em uma intensa agenda de trabalho voltada à articulação de políticas públicas, parcerias institucionais e investimentos que poderão trazer inúmeros benefícios para Volta Redonda e toda a região Sul Fluminense.

Durante a estadia na capital federal, Raone participou de audiências, reuniões e encontros com diversos ministérios, secretarias e parlamentares, fortalecendo o diálogo com o Governo Federal e apresentando demandas importantes do município.

“Foi uma semana muito produtiva, com encontros que certamente vão render bons frutos para nossa cidade. Fui com o objetivo de trabalhar, fazer articulações sérias e abrir portas para Volta Redonda avançar em diversas áreas”, destacou o vereador.

Entre os temas tratados por Raone em Brasília, estiveram mobilidade urbana, plano diretor, saúde mental, educação infantil, além dos impactos ambientais da CSN — uma preocupação constante de seu mandato. O vereador também discutiu emendas parlamentares que poderão resultar em recursos para projetos importantes no município.

Raone reafirmou duas importantes emendas articuladas junto ao senador Lindbergh Farias: uma na área de ciência e tecnologia, que poderá fortalecer iniciativas de inovação e capacitação técnica, e outra voltada ao meio ambiente, com foco em ações para reduzir os impactos ambientais no município e na região.

Um dos destaques da agenda foi a articulação para a vinda de uma nova creche em tempo integral, a ser construída no Morada do Campo, no bairro Retiro, por meio do programa de investimentos do Governo Federal. O vereador também esteve presente em reuniões sobre saúde mental, uma de suas bandeiras, e reforçou parcerias que poderão viabilizar novas políticas públicas para o setor.

Além de Volta Redonda, Raone destacou o compromisso em buscar investimentos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) para outras cidades do Sul Fluminense, como Quatis, Porto Real e Pinheiral, fortalecendo a integração regional.

Durante a semana, Raone se encontrou com deputados federais, técnicos de ministérios, lideranças políticas e também com amigos que compartilham do mesmo compromisso com o serviço público.

“Trabalhamos com responsabilidade e seriedade. A política se faz com articulação, e Brasília é o lugar para buscar soluções concretas. Voltamos com boas perspectivas e com o sentimento de dever cumprido”, concluiu.