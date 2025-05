Jovem procurado por tráfico de drogas é preso no Retiro

A Polícia Civil de Volta Redonda cumpriu na tarde da terça-feira (dia 27) um mandado de prisão contra um homem de 22 anos, suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas. A ação foi realizada por volta das 15h30 por agentes da 93ª DP, sob a coordenação do delegado titular Vinicius Coutinho e do delegado adjunto José Carlos Neto.

O suspeito foi localizado em uma residência na Rua Dom Helvécio Gomes, no bairro Retiro. Segundo a Polícia Civil, ele é investigado pelos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei de Drogas, que tratam do tráfico e da associação para o tráfico.

Após ser detido, o homem foi conduzido à 93ª DP, onde foi formalizado o cumprimento da ordem judicial. Ele será encaminhado ao sistema prisional e permanecerá à disposição da Justiça.

A Polícia Civil reforça a importância da colaboração da população com informações através do Disque Denúncia (24) 3339-2462. O sigilo é garantido.

Foto: Divulgação