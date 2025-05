MC Poze do Rodo é preso por apologia ao crime e suposta ligação com tráfico de drogas

O cantor Marlon Brandon Coelho Couto, conhecido como MC Poze do Rodo, foi preso na manhã desta quinta-feira (dia 29) por agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), no Rio de Janeiro. Ele é investigado por apologia ao crime e envolvimento com o tráfico de drogas.

A prisão temporária foi cumprida na casa do artista, localizada em um condomínio de luxo no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste da capital fluminense. Durante a operação, bens foram apreendidos, incluindo uma BMW vermelha. Poze não quis dar declarações ao deixar o imóvel e ao chegar à Cidade da Polícia, no Jacaré.

Segundo as investigações, MC Poze costuma realizar apresentações musicais exclusivamente em áreas controladas pela facção Comando Vermelho (CV), com forte presença de traficantes armados com fuzis, que garantiriam a segurança dos eventos.

A DRE aponta ainda que o repertório do cantor faz apologia explícita ao tráfico de drogas e ao uso ilegal de armas, além de incitar confrontos entre facções criminosas, o que, segundo os investigadores, coloca a população em risco e contribui para o aumento da violência nas comunidades.

Para a Polícia Civil, os shows do artista são estrategicamente explorados pelo Comando Vermelho como forma de impulsionar a venda de entorpecentes, com parte dos lucros revertida para a compra de armamentos e outros recursos usados em atividades criminosas.

Foto: Reprodução