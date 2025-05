PF apreende meia tonelada de maconha e prende motorista na Dutra, em Resende

A Polícia Federal prendeu em flagrante, na madrugada desta quinta-feira (dia 29), um caminhoneiro que transportava cerca de 500 kg de maconha, ocultos em meio a uma carga de alimentos. O preso tem 47 anos de idade e é natural do Paraná.

A abordagem foi realizada na Rodovia Presidente Dutra, nas proximidades do município de Resende/RJ, durante operação coordenada pela Delegacia de Repressão a Drogas (DRE/RJ), no contexto das ações permanentes de enfrentamento ao tráfico interestadual de entorpecentes.

De acordo com as investigações, o veículo saiu do estado de São Paulo e tinha como destino comunidades da Zona Norte do Rio de Janeiro que se encontram sob a influência de organizações criminosas armadas, onde a droga seria distribuída.

Após a apreensão, o condutor, o caminhão e a carga ilícita foram encaminhados à Superintendência Regional da Polícia Federal no Rio de Janeiro. Depois da lavratura do auto de prisão em flagrante, o preso foi conduzido ao sistema prisional do estado, onde permanecerá à disposição da Justiça. Ele responderá pela prática do crime de tráfico interestadual de drogas.

Foto: Divulgação/PF