Homem é preso após agredir a própria irmã em Miguel Pereira

Policiais civis da 96ª DP (Miguel Pereira) prenderam um homem, nesta sexta-feira (30/05), acusado de violência doméstica contra a própria irmã. Ele foi localizado e detido no bairro Recanto do Tuca, município de Paty do Alferes, Região Serrana, após informações de inteligência e monitoramento.

De acordo com os agentes, em fevereiro deste ano, a vítima comunicou na delegacia que havia sido agredida fisicamente pelo seu irmão. Após as apurações do fato, a autoridade representou pela prisão preventiva do autor, que foi deferida pela Justiça.

Com o mandado em mãos, as equipes realizaram buscas e capturaram o autor. Ele vai responder por crime de lesão corporal na forma da Lei Maria da Penha.