Barra Mansa promove a 33ª edição do Torneio Leiteiro de Antônio Rocha

A 33ª edição do Torneio Leiteiro de Antônio Rocha começa nesta quinta-feira (dia 05). O tradicional evento, organizado pela Prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, acontecerá no Parque de Exposições do distrito até o domingo, dia 08 de junho, contando com uma programação com diversos shows. A abertura oficial será às 20h, seguida da apresentação da dupla Peter e Alan. o primeiro dia da festa ainda terá Missa e bênção aos produtores rurais, às 19h. Os últimos detalhes sobre a segurança do evento foram tratados nesta segunda-feira (02), entre representantes do governo municipal e da Polícia Militar.

Estiveram presentes os secretários Bruno Meirelles (Desenvolvimento Rural), Daniel Abreu (Ordem Pública), Diego Raffide (Comunicação) e Fanuel Faria (Manutenção Urbana); o presidente da Fundação Cultura, Alexandre Caneda; o comandante do 28° Batalhão da Polícia Militar, tenente-coronel Moisés Sardemberg; e o comandante da Guarda Municipal, Paulo Sérgio Valente. O encontro aconteceu na sede da Secretaria de Desenvolvimento Rural, no bairro Boa Sorte.

– Além de fazer parte da história de Barra Mansa, o Torneio Leiteiro proporciona uma troca de experiências entres os produtores. São eventos sempre bem organizados e a população pode ir tranquila e aproveitar à vontade com toda família – destacou Bruno Meirelles.

Daniel Abreu e o tenente-coronel Sardemberg falaram sobre a segurança do evento. “Todos os órgãos de segurança estão empenhados justamente para dar um total conforto e segurança para os frequentadores. Com reconhecimento facial, equipes de segurança privada, fazendo uma triagem e revista nas entradas, para garantir a tranquilidade no evento”, destacou Abreu.

– Tratamos sobre todos os aspectos, do policiamento postado às músicas no encerramento da festa. Teremos uma torre de observação como uma base de referência para a segurança. Tudo pensado para a segurança do torneio – completou Sardemberg.

Confira a programação completa:

Quinta-feira (05/06)

– 19h: Missa

– 20h: Abertura oficial

– 21- Show com Peter e Alan

Sexta-feira (06/06)

– 21h: Show com Zero Bala

– 23h: Atração surpresa

– Os Pereirinhas

Sábado (07/06)

– 21h: Brenno e Allan

– 23h: Airton Reis

– 1h30: Rodrigo Gavi

Domingo (08/06)

– 9h30: Circuito Rural – Corrida e caminhada

– 11h: Premiação do Torneio Leiteiro

– 12h: Tradicional Feijoada

– 13h: Show com Talles e Willian

– 15h30: Os Vaqueiros

– 18h: Os Brabos do Forró

– 21h30: Alessandro Rios

Fotos: Paulo Dimas