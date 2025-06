A CCR RioSP informou, nesta segunda-feira (dia 2), que as atividades de detonação de rochas para construção das novas pistas de subida e decida da Serra das Araras acontecerão na terça-feira (03/06), quarta (04/06) e quinta (05/06).

As atividades são realizadas sempre das 13h às 15h, com o fechamento da pista de subida da Serra das Araras na altura do km 225. Durante as atividades, a pista no sentido Rio de Janeiro permanece operando normalmente.