Transporte Excelsior marca presença na XVII SIPAT Integrada da CSN

A Transporte Excelsior participou da XVII Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho (SIPAT) Integrada, promovida ao longo dos últimos dias pela Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), no Pátio das Transportadoras, na Usina Presidente Vargas, em Volta Redonda. Com o tema “Vamos viver em segurança”, o evento reuniu empresas parceiras em uma programação voltada à prevenção de acidentes e à promoção de uma cultura de responsabilidade no ambiente de trabalho e nas estradas.

Representando a transportadora, a coordenadora de Comunicação Giseli Alcântara e a assistente social Priscila Perrut conduziram uma dinâmica interativa sobre segurança no setor rodoviário e o papel da família nesse processo. A atividade destacou a importância da consciência no trânsito e o impacto das atitudes dos motoristas no bem-estar de quem os aguarda ao fim de cada jornada.

“Quando falamos de segurança, estamos falando da vida do motorista, da família, dos colegas de trabalho. Fortalecer o elo emocional ajuda a reiterar o cuidado nas estradas”, afirmou Giseli.

Priscila reforçou que ouvir, acolher e orientar os motoristas faz parte de um compromisso maior com a saúde física e emocional desses profissionais, que enfrentam diariamente os desafios das rodovias brasileiras. “A assistência social no setor de transporte é a ponte entre o colaborador e a empresa. Atuamos para garantir dignidade, fortalecer vínculos e lembrar que, por trás de todo volante, há um ser humano com histórias, medos e uma família esperando por ele”, ressaltou.

Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) e do Observatório Nacional de Segurança Viária revelam que o Brasil está entre os países com maior número de mortes no trânsito. São, em média, 30 mil vidas perdidas por ano nas rodovias brasileiras. A maioria dos acidentes é causada por fatores humanos, como imprudência, excesso de velocidade e desatenção. Nesse cenário, ações educativas como a SIPAT se mostram cada vez mais urgentes e necessárias para transformar atitudes e salvar vidas.