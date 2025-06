Adolescente é apreendido com drogas e arma de fogo em Resende

Um adolescente de 16 anos foi apreendido na noite de sábado (dia 31), por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, no bairro Jardim do Sol, em Resende. A ação foi realizada por policiais militares do 37º Batalhão, por meio da equipe do PATAMO I, após denúncia anônima informando que indivíduos armados estariam comercializando entorpecentes na Estrada Franco Faggian.

Ao chegarem ao local, os agentes realizaram um cerco e flagraram o suspeito tentando fugir ao perceber a presença policial. Durante a tentativa de fuga, o menor portava um revólver calibre .38 com a numeração raspada, municiado com 12 munições intactas, além de um coldre de cintura.

Em seguida, os policiais localizaram uma sacola que havia sido arremessada pelo adolescente, contendo 20 pinos de cocaína, 39 porções de maconha, 11 pinos de skank, R$ 25 em dinheiro, uma roupa camuflada tipo ghillie e uma touca ninja.

O adolescente e todo o material apreendido foram encaminhados à 89ª DP (Resende), onde o menor foi autuado por ato infracional análogo aos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo.

Foto: Divulgação