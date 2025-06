Homem é preso em Barra Mansa por ameaçar a ex-companheira e descumprir medidas protetivas

Policiais civis da 90ª DP (Barra Mansa) prenderam, nesta terça-feira (03/06), um homem que ameaçou e agrediu a ex-companheira, que também descumpriu medidas protetivas que protegiam a vítima. Os crimes foram praticados em abril deste ano, em Barra Mansa, onde ele foi localizado e preso.

As investigações apontaram que após a vítima romper o relacionamento, o homem passou a ter comportamento agressivo e ciumento, inclusive se recusando a sair da residência onde eles moravam. Ele se aproveitava de estar no mesmo imóvel para fazer investidas com o objetivo de reatar o relacionamento.

O homem já havia sido preso por violência doméstica contra a vítima, mas após sair em audiência de custódia, tornou a praticar os crimes. De acordo com os agentes, o homem responde a 16 ocorrências criminais, incluindo anotações pretéritas pelos crimes de tráfico de drogas e homicídio.