PRF frustra furto em torre de telefonia em Piraí; dupla é detida

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) impediu, na noite da quarta-feira (dia 4), uma tentativa de furto em uma torre de telefonia da operadora Claro, localizada nas proximidades do km 238 da Rodovia Presidente Dutra, em Piraí.

Por volta das 20h50, a central da PRF recebeu uma denúncia do operador da empresa, que suspeitava de uma invasão ao local. Imagens das câmeras de segurança foram enviadas aos agentes, mostrando a presença de dois indivíduos na área restrita da torre.

Uma equipe da 7ª Delegacia da PRF (equipe DELTA) se deslocou rapidamente até o ponto indicado e flagrou os suspeitos ainda no interior da instalação. Ao perceberem a chegada dos policiais, os homens tentaram fugir, mas foram contidos.

Os detidos, de 35 e 38 anos, confessaram que haviam invadido a torre com a intenção de furtar cabos. Com eles, foram encontrados materiais e ferramentas utilizados na prática do crime. Ambos foram encaminhados à 94ª DP (Piraí), onde a ocorrência foi registrada e os procedimentos legais foram adotados.

