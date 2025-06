Cláudio Castro entrega 205 novas viaturas para a Polícia Militar e reforça compromisso com a segurança pública

O governador Cláudio Castro entregou, nesta quarta-feira (05/06), 205 novas viaturas operacionais semiblindadas à Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. A solenidade foi realizada no Monumento Nacional aos Mortos da Segunda Guerra Mundial, na Glória. Os novos veículos fazem parte do processo de modernização da frota da PMERJ e representam um investimento de R$ 30,6 milhões por parte do Governo do Estado.

“Segurança pública é um dos nossos compromissos mais firmes com a população. Estamos reforçando o patrulhamento ostensivo com equipamentos modernos, tecnologia e pessoal qualificado. Essas novas viaturas ajudam a salvar vidas, especialmente dos policiais, e a proteger o cidadão fluminense todos os dias. Nosso governo tem feito os maiores investimentos em segurança porque sabemos que não há desenvolvimento possível sem ordem, paz e coragem para enfrentar o crime de frente”, disse o governador.

Do total entregue, são 106 SUVs Renault Duster e 99 picapes Fiat Titano, que compõem o segundo lote de 758 viaturas previstas para este primeiro semestre. Desde 2022, o Governo do Estado já adquiriu 1.714 viaturas. Além disso, o investimento em segurança pública já ultrapassa R$ 4 bilhões, incluindo modernização de unidades, equipamentos de inteligência e tecnologia como câmeras corporais, drones e sistemas de reconhecimento facial.

“O investimento e o fortalecimento das forças de segurança do estado são necessários para combater o crime organizado e devolver a paz a toda a população fluminense. A entrega de hoje corrobora com a estratégia de política pública deste governo para a segurança pública “, afirmou o presidente da Alerj, o deputado estadual Rodrigo Bacellar.

O comandante-geral da Polícia Militar, coronel Marcelo Menezes, destacou o impacto direto desse reforço no trabalho diário dos policiais.

A entrega dessas viaturas nos permite ampliar a mobilidade das equipes, reduzir o tempo de resposta e garantir maior segurança para o policial e para a população. Somado a isso, o investimento em inteligência, tecnologia e recomposição de efetivo tem nos permitido atuar de forma mais precisa e preventiva. É uma atuação integrada que fortalece a presença do Estado e melhora os indicadores, como já temos observado nos dados do ISP – destacou o comandante.

Segundo dados mais recentes do Instituto de Segurança Pública (ISP), o estado do Rio registrou, em abril deste ano, o menor número de roubos de veículos dos últimos 14 anos – uma queda de 24% em relação ao mesmo período de 2024. Os homicídios dolosos também caíram 10% no mês. De janeiro a abril, mais de 14 mil pessoas foram presas em flagrante e 263 fuzis foram apreendidos, um aumento de 10% em comparação com o ano anterior.