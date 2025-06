PRF apreende cerca de dez quilos de haxixe em ônibus interestadual em Piraí

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu cerca de dez quilos de haxixe, na sexta-feira (dia 6), e prendeu um passageiro de um ônibus interestadual. O flagrante aconteceu na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), na Serra das Araras, no Sul Fluminense.

Por volta da meia-noite, na altura de Piraí, policiais rodoviários federais do Grupo de Operações com Cães (GOC-RJ) abordaram um ônibus que fazia o itinerário São Paulo (SP) – Vitória (ES). Durante fiscalização no bagageiro, as K9s Venena, Cacau, May e Eva indicaram a presença de ilícitos no interior de uma bagagem.

Um passageiro foi identificado como dono da mala e desceu do ônibus para acompanhar a revista. Então, foram encontrados nove pacotes contendo aproximadamente dez quilos de haxixe. O homem acabou confessando que receberia uma quantia em dinheiro pelo transporte do entorpecente. Ele buscou a droga em Foz do Iguaçu (PR) e entregaria na rodoviária de Vila Velha (ES).

A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil (94ª DP).