Polícia Civil prende dois envolvidos em tentativa de homicídio em Vassouras

Policiais civis da 95ª DP (Vassouras) prenderam dois homens envolvidos em uma tentativa de homicídio de uma mulher. Eles foram capturados entre quarta (04/06) e quinta-feira (05/06), no bairro Matadouro, em Vassouras.

Segundo os agentes, uma mulher atingida por quatro disparos de arma de fogo. Os policiais civis, então, foram até o hospital onde a vítima estava e lá, reconheceu por fotografia o autor dos disparos, um amigo do ex-companheiro.

A mulher relatou que já havia prestado queixa de ameaça contra o ex, que não aceitava o término do relacionamento. As investigações mostraram assim, o ex-companheiro como mandante do crime.

Logo após ser preso, nesta quarta-feira (04/05), o autor dos disparos confessou que teria tentado matar a vítima a mando do amigo, que lhe pagaria a quantia de R$10 mil pela execução. Ele disse ainda que aceitou o “serviço” por estar passando por dificuldades financeiras.

Na ação, um revólver foi apreendido. Além disso, os agentes encontraram pinos de cocaína e um pequeno tablete de maconha no local.

Nesta quinta (05/06), o mandante, ex-companheiro da vítima, foi localizado e preso em uma ação conjunta com policiais militares e o governo municipal.

Os criminosos foram encaminhados à delegacia e responderão pelo crime de tentativa de homicídio.