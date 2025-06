Justiça condena ex-médico Giovanni Quintella Bezerra a 30 anos de prisão por estupro de vulnerável

A Justiça do Rio condenou o ex-médico anestesista Giovanni Quintella Bezerra a 30 anos de prisão, em regime fechado, por estupro de vulnerável contra duas mulheres. A decisão é da 2ª Vara Criminal de São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Além da pena de reclusão, o réu também foi condenado ao pagamento de R$ 50 mil em indenização por danos morais a cada uma das vítimas.

O caso ganhou repercussão nacional em julho de 2022, quando Quintella foi preso em flagrante após ser filmado abusando de uma paciente sedada durante o parto, no centro cirúrgico do Hospital da Mulher Heloneida Studart, em São João de Meriti. No mesmo dia, ele teria cometido outro estupro contra uma segunda mulher.

Durante o julgamento, a defesa do ex-médico solicitou que ele pudesse recorrer em liberdade, pedido negado pelo juízo.

Giovanni Quintella está preso desde então no Complexo Penitenciário de Gericinó, na Zona Oeste do Rio. Em março de 2023, o Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro (Cremerj) cassou, de forma definitiva, seu registro profissional.

Formado em 2017 pelo Centro Universitário de Volta Redonda (UniFOA), no Sul Fluminense, Quintella concluiu a especialização em anestesia em abril de 2022, poucos meses antes dos crimes virem à tona.

Foto: Reprodução